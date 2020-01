Gianni Cuperlo a Lugo per presentare il libro “Un’anima”

Sabato 11 gennaio Gianni Cuperlo presenterà a Lugo il suo ultimo libro Un’anima. Cosa serve alla sinistra per non perdersi (Donzelli Editore).

Alle 10.30 il presidente della Fondazione Pd “Costituente” e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico sarà al Salone Estense della Rocca (piazza Martiri 1).

Per l’occasione Gianni Cuperlo dialogherà con il sindaco di Lugo Davide Ranalli su Pd, governo con il Movimento 5 Stelle e relativi scenari. Modera l’incontro il direttore di Pandora Giacomo Bottos.

Quale sarà adesso il destino dell’alleanza imbastita dopo l’annunciata e imprevista crisi di Ferragosto tra le forze più ostinatamente rivali degli ultimi anni? I nemici per eccellenza si sono incrociati a mezza via come anime dannate dalle urne incombenti o l’estate folle del 2019 è destinata a inaugurare davvero una “terza Repubblica”?

Il volume è diviso in tre parti. Le prime due affrontano le conseguenze del “connubio” per il Partito Democratico: natura, identità, prospettive, idee per far ritrovare a un popolo, che si riconosce come tale, la sua anima.

La terza parte raccoglie una sintesi del “Diario di mezza estate” scritto nei giorni caldi della vicenda. Capitoli giornalieri che registrano il corso degli eventi, dalla certezza di elezioni all’avvio del dialogo fino alla sconfitta leghista, la mediazione sul programma e il giuramento del nuovo governo. Un itinerario complicato raccontato da un insider col tono informale e discorsivo del cronista. A uscirne è l’affresco in presa diretta di una politica meno epidermica dell’immagine spesso riflessa. Una testimonianza vissuta con quel tanto di passione consapevole che senza un popolo motivato alle spalle anche il sentiero delle pie intenzioni è lastricato di trappole.