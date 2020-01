L’Istituto Tecnico ‘Oriani’ di Faenza apre le porte a tutti i potenziali nuovi studenti

A poche ore dall’avvio delle iscrizioni online per il prossimo anno scolastico 2020/21, alle 15 di sabato 11 gennaio l’Istituto Tecnico ‘Oriani’ apre le porte a tutti i potenziali nuovi studenti e le famiglie per un terzo ed ultimo appuntamento con l’open day, durante il quale i giovanissimi che concluderanno la scuola secondaria di primo grado il prossimo giugno e desiderano conoscere l’Istituto potranno ricevere informazioni utili per valutare le proprie scelte future.

L’Istituto di Via Manzoni è rinomato per la dotazione di numerosi ambienti didattici spaziosi e luminosi, ben attrezzati dal punto di vista tecnologico e informatico, ma anche per la sua ampia, flessibile e polivalente offerta formativa. Oltre alla visita della struttura, delle aule, dei laboratori e delle palestre, sarà possibile seguire alcuni saggi laboratoriali guidati da validi studenti ancora frequentanti e alcuni docenti di indirizzo, che consentono di ‘toccare con mano’ la vivace realtà della Scuola.

“Si inizia con l’incontro di presentazione introdotto dal Dirigente Fabio Gramellini e dal vicepreside Marco Lega, – dicono dall’istituto – dopo di che l’Istituto si trasforma in un grande atelier, nel quale docenti e studenti raccontano concretamente come si vive e si lavora ogni giorno. Sarà possibile ottenere informazioni precise dai docenti e dagli studenti che attualmente frequentano la scuola, circa l’organizzazione, la didattica e i diversi percorsi di studi degli ambiti Economico e Tecnologico, dai cui ambiti si snodano rispettivamente gli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing, del Turismo, delle Relazioni Internazionali per il Marketing, dei Sistemi Informativi Aziendali e gli indirizzi di Costruzioni Ambiente Territorio e di Grafica e Comunicazione, tutti particolarmente produttivi, con piani progettuali che caratterizzano l’Istituto, garanzia sul territorio per le risposte quotidiane alla domanda formativa reale: articolazioni che riflettono settori professionali strategici del contesto produttivo ed economico locale e nazionale e sono contraddistinte da un curricolo scolastico volto a realizzare i profili di giovani diplomati con una formazione di alto livello culturale, scientifico e tecnico-applicativo. Tutto ciò coniugando l’analisi scrupolosa dei bisogni emergenti sul piano didattico e su quello dell’inclusione scolastica con gli indirizzi generali della scuola, con le realtà istituzionali del territorio e con le proposte pervenute dalle famiglie”.

Gli alunni di terza media e i genitori interessati a conoscere la nuova realtà scolastica dell’Oriani possono consultare il sito dell’Istituto (www.itoriani.it). Per info e richieste di appuntamento individualizzato è possibile, infine, contattare la Scuola (orientamento@itoriani.gov.it), affinché possano essere chiarite le caratteristiche principali dei percorsi d’istruzione superiore, ricevendo così risposte immediate per il proprio orientamento.