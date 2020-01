Massa Lombarda: il Duo Idea inaugura la rassegna “Una Massa di risate”

Venerdì 10 gennaio alle 21 ricominciano gli spettacoli di “Una Massa di risate”, la nuova stagione teatrale alla Sala del Carmine di Massa Lombarda (via Rustici). Protagonisti del primo appuntamento sarà il Duo Idea con “Quando il gioco si fa Duo”. È infatti slittato al 28 marzo l’appuntamento con Gigi e Andrea che dovevano inaugurare la rassegna, a causa di un impegno cinematografico di Andrea Roncato.

Al loro posto ci sarà appunto il Duo Idea. Due voci, una chitarra, due cervelli e un chiodo fisso: le canzoni in tutte le loro forme e formati e servite al pubblico in un concentrato musicale vorticoso.DanieleMignatti e Adriano Battistoni ritornano e l’asticella si alza: il pubblico sarà trasportato in un viaggio che lo rapirà e lo farà volare tra le note di canzoni da scovare, parole da ricercare, ricordi da far uscire dalla propria mente. Perché quando il gioco si fa“duo”, il Duo cominciaa fare sul serio.

Il costo dei biglietti è di 12 euro intero e 10 euro ridotto (giovani fino a 25 anni; over 65 anni; soci La BCC ravennate forlivese e imolese). Nella giornata dello spettacolo la biglietteria della Sala del Carmine apre alle 19.30.

INFO

La rassegna Una Massa di risate è organizzata in collaborazione con Gruppo Teatrale La Bottega del Buonumore e con il sostegno di La BCC ravennate, forlivese e imolese e Con.Ami.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l’Urp del Comune di Massa Lombarda al numero 0545.985890