Tra poesia e musica brasiliana, ecco il week end del Mama’s Club di Ravenna

Poesia e musica, questo il connubio scelto dal Mama’s Club di Ravenna per il week end con due appuntamenti previsti per venerdì e sabato.

VENERDI’ 10 GENNAIO ORE 21,30

Va in scena “In tempi avversi…versi”, spettacolo di Franco Costantini, con Gigi Canestrari, Mirta Contessi, Francesca Viola Mazzoni, Giovanni Strocchi, Paolo Strocchi, Gianluigi Tartaull, Eleonora Urizio, Guido Vicari, Gianluca Viscuso, Alessandra Maltoni.

L’associazione Primola Cotignola, nell’ambito di una serata al Teatro Binario così introduce la poesia di Giovanni Strocchi: “Il suo verso poetico, anche quando non lo capisci, ti entra dentro con mille musicalità, immagini, paradossi, angosce, divertimenti, spiazzamenti, citazioni colte e passaggi d’umore che non possono non prenderti.

Ingresso libero.

SABATO 11 GENNAIO ORE 21.30

Musica brasiliana con Tiquim. Tiquim nasce all’inizio del 2019, a Bologna, dalla comune passione per la terra e la musica brasiliana. “Tiquim” è una parola che proviene dal nordest del Brasile e significa “pouca coisa, coisa pequena”: qualcosa di piccino, come l’idea di reinterpretare, in modo intimo e acustico, brani che appartengono alla tradizione popolare del Brasile, spesso arrangiati o cantati da un numero ben più ampio di musicisti.

Tiquim è anche un progetto di ricerca e racconto dei “tanti Brasile” racchiusi nelle ricchissime tradizioni musicali che vi provengono: dal Coco del Nordest ai canti di tradizione orale del Minas Gerais, dal samba al repertorio di Musica Popular Brasileira… tutte musiche che contribuiscono a narrare vite, storie e storia del più grande paese dell’America Latina.

Alessia Di Eugenio: voce e percussioni; Francesco Battaglia: chitarra, percussioni e voce; Carla Marulo: percussioni e voce; Emiliano Alessandrini: percussioni e voce. Con la partecipazione di Daniele Cangini : clarinetto

Ingresso 12 euro.