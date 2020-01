Al CISIM di Lido Adriano torna Rap Sofà, il format ispirato all’esperienza newyorkese Lyricist Lounge

Sabato 11 Gennaio, secondo appuntamento con Rap Sofà al CISIM di Lido Adriano. Il format s’ispira all’esperienza di “Lyricist Lounge”, una serie di serate fatte negli anni novanta a New York, dove rapper veterani ed emergenti si ritrovavano sul palco per dare vita a una cerimonia che avesse il rap al centro.

Lyricist Lounge, spiegano dal CISIM, “era uno show dove potersi esprimere fuori dai codici del mainstream, da quell’esperienza sono fuoriusciti rapper di grande calibro tra cui Talib Kweli, Mos Def, Rah Digga. Ora che tutto si riduce alla pubblicazione di un singolo sul web, e gli spazi per esprimersi sono solo prima di qualche artista noto, crediamo che sia necessario ripartire dalla musica e dalle abilità dei rapper al microfono. La nostra sfida è cercare di costruire qualcosa “dal vivo”, eliminando le barriere di mero ascolto di un singolo o di un like”.

“Rap Sofà – continuano – non è un contest, è un evento, un party”. L’organizzazione del CISIM, al termine della rassegna (che prevede, in tutto, tre appuntamenti), sceglierà chi portare sul palco di Under Fest – festival di hip hop underground, saranno nomi di giovani artisti che si saranno dimostrati valevoli e capaci di mettersi alla prova con un palco nazionale e internazionale. Rap Sofà è dedicato ai rapper, al pubblico attendo e curioso, ai b-boys, agli appassionati, agli addetti ai lavori, a chi vuole sentire aria fresca, a chi vuole fare festa o trovare una casa per un paio d’ore.

Si esibiranno: Jo Vezz – Torino, Mental Dizzle – Milano, Johnny Roy – Roma, Morbo – Martinsicuro, Engeezo – Firenze, Insane – Jesi, Davide Tòsk Spurio – San Benedetto del Tronto, Nox – Ravenna, Slat – Cesena, Iago – Bologna

Durante la serata selezioni musicali a cura di Dj Nersone aka Ciccio B.

Apertura porte ore 21.30 / Inizio live ore 22.00

Contributo soci a partire da 1 euro – Ingresso riservato ai soci AICS 2019/20.

Info:

ccisim.it / FB ccisim / 389 669 7082 / cisim.lidoadriano@gmail.com

L’Associazione Culturale Il lato Oscuro della Costa che è affiliata a AICS. La quota associativa per iscriversi all’associazione Il Lato Oscuro della Costa è di € 5 e da il diritto di partecipare alle attività dell’associazione stessa. È possibile fare domanda di iscrizione a socio compilando il form online sulla pagina: ccisim.it