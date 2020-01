Bagnara di Romagna. “La Gabbianella e il Gatto” al teatro Merenda

Domenica 12 gennaio 2020 torna il “Teatro merenda”, la rassegna teatrale di intrattenimento per bambini a Bagnara di Romagna. Alle 15.30 nella sala polivalente “G. Vassura” in Largo della Libertà 37 è in programma lo spettacolo “La Gabbianella e il Gatto” di Teatri montani Palena-Guardiagrele.

L’ingresso allo spettacolo è di 5 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini fino ai 13 anni. Per maggiori informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 0545 905501, oppure consultare il sito www.comune.bagnaradiromagna.ra.it o la pagina Facebook “Teatro Merenda – Bagnara di Romagna”.

La rassegna “Teatro Merenda” è realizzata con la direzione artistica di Andrea Marchi, con la collaborazione di Atuttotondo Spettacoli e la scuola teatro “La Bassa”, con il contributo della Pro Loco, dell’associazione Amici della scuola e della Fondazione Cassa di risparmio di Imola e della Ditta Tampella di Bagnara, con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna.