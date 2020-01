Casola Valsenio. Sabato 11 gennaio la Cerimonia per sei nuovi Capi Squadra dei Vigili del Fuoco

Sabato 11 gennaio, alle ore 11.00, presso la sala Giovanni Spadolini (I Vecchi Magazzini) in Via Fondazza a Casola Valsenio, si terrà la cerimonia del passaggio di qualifica di 6 Vigili del Fuoco.

Il Comandante Provinciale Dott. Ing. Ermanno Andriotto, alla presenza delle autorità civili e religiose, consegnerà loro i caschi rossi di Capo Squadra Volontario e, nella stessa occasione consegnerà a Mirka Monducci, Responsabile del Distaccamento VVF di Casola Valsenio, la Croce di anzianità per i 15 anni di servizio svolto.

L’organico del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontario di Casola Valsenio è composto da 35 unità operative, sei delle quali – Lorenzo Lasi, Fulvio Santandrea, Devis Frollo, Stefano Montefiori, Gianluigi Laricchia e Mirka Monducci – hanno sostenuto e completato nell’anno appena concluso il corso a livello nazionale per il passaggio di qualifica a Capi Squadra Volontari; oltre a ciò, 13 operativi del Distaccamento hanno completato il corso per il conseguimento della patente di secondo grado e il corso di guida su terreno non preparato, che permetterà agli stessi di poter guidare i mezzi VVFin dotazione al Distaccamento.

Il territorio di competenza del Distaccamento oltre al Comune di Casola Valsenio comprende anche le zone limitrofe di confine, dei vicini Comuni di Riolo Terme e Brisighella in Provincia di Ravenna, di Fontanelice in Provincia di Bologna e di Palazzuolo Sul Senio in Provincia di Firenze.

Gli interventi svolti annualmente sono 150, in aumento negli anni interessati da eventi meteorologici straordinari, come vento, forti nevicate, gelate e micro calamità naturali che hanno portato il personale del Distaccamento casolano a impegnarsi su altri territori anche in supporto al Comando provinciale di Ravenna.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia.