Europa e disuguaglianze di genere: se ne parla a Fusignano in un incontro del PD

Il Partito Democratico di Fusignano organizza per il prossimo fine settimana, due incontri pubblici. Il primo, in programma nella mattinata di sabato 11 alle 10 alla sala “Il Granaio”, si intitola “Che genere d’Europa?”. L’Europa, figlia non ancora adulta delle madri costituenti, sotto l’attacco di sovranisti e promotori di disuguaglianze. Anche di genere. Se ne parlerà con l’eurodeputata Elisabetta Gualmini e con Rosa Emilia Vecchi dell’Università di Bologna.

Il secondo è invece legato alla campagna elettorale per le Regionali, ed è in programma domenica 12 alle 12.30 al circolo Brainstorm di piazza Corelli. Si tratta di un pranzo di autofinanziamento (a 20 euro) con Mirella Dalfiume e Andrea Corsini, candidati PD al Consiglio Regionale. Prenotazioni entro venerdì 10 gennaio al 333 2761334.