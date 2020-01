Le poesie di Marcella Montesano alla libreria “Libridine” di Ravenna

Nuovo appuntamento, sabato 11 dicembre alle ore 18, con le «Giornate da Libridine», la rassegna della Cooperativa sociale San Vitale che si tiene nella libreria Libridine» in viale Baracca 91 a Ravenna. Marcella Montesano, autrice bolognese residente a Faenza, presenterà il suo libro di poesie «Sogni nel cassetto e cassetti in disordine», edito da «Il Ponte Vecchio». Montesano, che con il racconto «Ballerina» nel 2019 si è classificata terza al concorso dal tema «Legami: emozioni, sogni e sorrisi» promosso da «Cultinauti» in collaborazione con il Comune di Faenza e l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, sarà presentata da Rosarita Berardi, operatrice culturale ed esperta di scrittura creativa.

Ad accompagnarle, i musicisti Antonio Chiusolo e Davide Dembech, che fanno parte del gruppo musicale SuperNormal, dal 2014 presenza consolidata alla Maratona di Ravenna come band di supporto ai runner. Dopo la presentazione, sarà offerto un piccolo aperitivo.