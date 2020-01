Lugo. Incontro con Luca Foschini, ex studente del liceo, oggi esempio di “genio italico” e co-fondatore di Evidation Health

Nell’aula magna del Liceo di Lugo, si è tenuto quest’oggi venerdì 10 gennaio, l’incontro tra Luca Foschini, co-fondatore di Evidation Health, Santa Barbara, California, e gli studenti delle classi quarte e quinte, indirizzo Scientifico, del Liceo di Lugo.

Luca, ex studente del Liceo di Lugo (dove nel 2001 ha conseguito il diploma scientifico-tecnologico col massimo dei voti) è stato definito dalla trasmissione televisiva Report “un esempio di genio italico”.

Luca Foschini, introdotto dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e dallo studente Leonardo Dominici, ha parlato agli studenti di “Intelligenza artificiale in Medicina: Il buono, Il brutto, il cattivo” ed ha illustrato la sua personale esperienza di studio e di lavoro “Dalla Romagna alla California, passando per Pisa”.

Dopo essersi diplomato a Lugo, Luca si è laureato in Ingegneria al Sant’Anna di Pisa, Scuola Universitaria Superiore, ed ha completato il percorso di studi conseguendo il Dottorato in Informatica presso l’University of California, a Santa Barbara, in California (Stati Uniti), uno dei dieci campus del sistema dell’Università della California.

Dopo aver occupato posizioni in Ricerca e Sviluppo in Google, Ask.com e CERN, è stato co-fondatore di Evidation Health, Santa Barbara, California, società che fornisce alle aziende biofarmaceutiche e sanitarie più innovative la tecnologia e l’orientamento di cui hanno bisogno per capire come interagiscono il comportamento quotidiano e la salute. I dati sul comportamento quotidiano forniscono, in base a studi rigorosi elaborati da Evidation Health, una lente nuova ed eccezionalmente efficace per tutelare la salute. La Società, attraverso un software, integrato da operazioni di studio end-to-end, raccoglie i dati di tutti i giorni, in una piattaforma, analizzandoli insieme alle informazioni sanitarie tradizionali, consentendo di comprendere e influenzare i comportamenti quotidiani che creano i migliori risultati sanitari.

Al termine dell’incontro il preside, i docenti e gli studenti del Liceo di Lugo si sono accomiatati da Luca augurandogli un futuro con ulteriori grandi soddisfazioni.