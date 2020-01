Ravenna. Luigi dal Re presenta “La Montagna sotto le Dita”

La mostra di Luigi Dal Re intitolata “La Montagna sotto le Dita” sarà inaugurata presso lo spazio Pallavicini 22 di Ravenna venerdì 10 gennaio 2020 dalle 18, con apertura prevista dall’11 al 19 gennaio.

Il disegno, vecchia passione,trasformata in “mezzo di trasporto” per continuare il suo viaggio: questo il tanto inconsueto quanto straordinario percorso nell’arte di Luigi Dal Re, prima che artista viaggiatore, o megli o alpinista, fermato da un duro incidente avvenuto proprio durante una scalata. È così che Dal Re riprende la matita in mano, continuando ad esplorare e a raccontare le sue montagne attraverso il padre di tutte le pratiche artistiche: il disegno.

Opere, quelle di Dal Re, che mostrano tanto la profonda conoscenza della montagna (i dettagli, i tagli di luce, le forme, nonpossono che essere riportate da una mano che quelle pareti di roccia le ha toccate per una vita) quanto il suo profondo legame con quel mondo e quei paesaggi remoti. Luoghi in cui la mostra “Luigi Dal Re La Montagna sotto le Dita” ci trasporta, in un viaggio tra arte, natura, ricordi, e vita vissuta.

Into the Wild, viaggio nelle Dolomiti Bellunesi. Il 14 gennaio 2020, dalle ore 20.30 si terrà, sempre in galleria Pallavicini 22, un incontro con l’artista aperto al pubblico dove, Luigi Dal Re, accompagnato dalla proiezione di immagini delle sue spedizioni, racconterà la sua passione e le sue esperienze in montagna.

Luigi Dal Re è nato nel 1970 a Faenza e vive a Mezzano (in prossimità di Ravenna). Galleria Pallavicini 22. Nasce nel 2019 come spazio per le arti e la cultura del quartiere Farini di Ravenna. Obiettivo dell’iniziativa: rilanciare un quartiere trascurato grazie a progetti artistici e culturali. Lo spazio è aperto a proposte espositive.