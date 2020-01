Ravenna. Alla Casa Matha, Landi e Carnaroli conversano sugli storici “Caffè di Ravenna”

Venerdì 10 gennaio, alle 17.00, presso l’aula maggiore della Casa Matha in piazza A. Costa 3, si svolgerà il quarto appuntamento delle lezioni organizzate dal prof. Marcello Landi.

Per l’occasione si terrà una conversazione con Saturno Carnoli su: Luoghi di aggregazione e produzione culturale, un ricordo sulla memoria dei caffè a Ravenna come luogo di incontro e confronto sociale nel loro sviluppo e declino. Dal Bar Belli ai caffè della piazza del dopoguerra, dal Byron degli anni ‘50 fino al Bar Mosaico degli anni ‘60 e ’70, segnati dal massimo di personalizzazione da parte di gestori importanti e indimenticabili come i Falchetti, i Subini, Rino, Berto Giacomo Romano… fino all’attuale spersonalizzazione e turisticizzazione dei pubblici locali con un pubblico che anche quando diventa numeroso non diventa mai comunità.

L’appuntamento inserito in più ampio programma legato ai Corsi di Istruzione Superiore curati dalla Casa Matha è aperto al pubblico.