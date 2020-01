Ravenna. Sabato 11 gennaio open day del Liceo Scientifico Oriani

Sabato 11 gennaio 2020, alle ore 16:00, presso l’Aula magna del Liceo Scientifico “A.Oriani” in Via C.Battisti a Ravenna, si terrà, per gli alunni di terza media e i loro genitori, l’ultimo Open Day di presentazione della scuola in vista delle procedure di iscrizione per il prossimo Anno Scolastico 2020/2021.

Durante la presentazione saranno illustrati progetti, le linee generali del Piano dell’Offerta Formativa e le caratteristiche dei tre indirizzi del Liceo.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare, per gruppi, una visita ai laboratori ed alle aule della scuola, accompagnati da alcuni studenti e docenti del Liceo.