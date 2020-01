Savarna celebra con l’incontro “Cittadini in Europa” e una mostra su Altiero Spinelli

In occasione del 75° della Liberazione di Savarna, l’Anpi in compartecipazione con l’assessorato al Decentramento organizza per sabato 11 gennaio alle 15.30 alla sala Gino Pozzi in via Savarna 269/a, un’iniziativa dal tema “Cittadini in Europa”. Si discuterà del progetto di un’Europa libera e unita a confronto con i nuovi nazionalismi, l’allargamento a nuovi Stati e le spinte dei flussi migratori. È previsto l’intervento di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia.

Contestualmente verrà aperta la mostra curata dall’ANPI di Massa Lombarda dal titolo “Altiero Spinelli (1907-1986) – Il sogno di un’Europa libera e unita”. La mostra sarà visitabile domenica 12, sabato 18 e domenica 19, orario 9 – 12 e 14 – 17.