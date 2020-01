Unione della Bassa Romagna. Aperte le iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa scolastica

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 per i servizi di trasporto e mensa scolastica rivolti agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che accedono per la prima volta ai servizi. C’è tempo fino al 28 febbraio; le domande possono essere presentate esclusivamente online.

Le iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa scolastica sono valide per tutta la durata del ciclo di scuola frequentata. Le domande possono essere presentate esclusivamente online collegandosi al link http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola. Condizione necessaria per l’iscrizione è il possesso di un indirizzo di posta elettronica e delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Per ottenere le credenziali è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito https://id.lepida.it scegliendo una modalità di identificazione. Per procedere con la registrazione è necessario avere a portata di mano un indirizzo e-mail, il cellulare, un file pdf contenente la scansione fronte-retro di un documento di riconoscimento valido (carta di identità o passaporto o patente di guida) e un altro file pdf contenente la scansione fronte-retro della tessera sanitaria.

L’Unione, attraverso gli sportelli sociali-educativi presenti sul territorio, offre un servizio di consulenza alle famiglie per l’iscrizione online. È possibile contattare gli sportelli, per i chiarimenti necessari, nelle giornate e negli orari indicati nelle informative specifiche agli utenti, relative a ciascun servizio, pubblicate nella guida ai servizi sul sito dell’Unione; qualora necessario sarà possibile fissare un appuntamento.

Sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it) nella Guida ai servizi – Sezione Infanzia e scuola sono disponibili, oltre alle informative agli utenti per i servizi di trasporto e mensa scolastica, anche i moduli di domanda cartacea per i servizi di ampliamento orario (pre, post e dopo scuola) per i Comuni dove sono attivati.

Le iscrizioni ai servizi di trasporto, mensa e ampliamento orario sono integrative rispetto alle iscrizioni vere e proprie a scuola, per le quali si rimanda alle specifiche procedure. Sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è disponibile l’elenco completo di tutte le scuole presenti nel territorio e i relativi contatti.