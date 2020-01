Ad Alfonsine il concerto della RetroMarching Band per la chiusura della pista di pattinaggio

Grande festa domenica 12 gennaio per salutare la chiusura della pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Gramsci, ad Alfonsine. Dalle 16, in occasione della giornata conclusiva della pista, si esibirà la RetroMarching Band. La RetroMarching band porta da anni la propria musica acustica proponendo un variegato mix di generi. Il suo organico è composto da un minimo di quattro elementi, ma su richiesta può nutrire l’insieme, arricchendo le esibizioni con apporti di altri musicisti. Ha esperienze eterogenee che l’hanno vista impegnata in tutta Italia e oltre, dalle tipiche sagre di paese ai matrimoni, dalle tappe ciclistiche del Giro d’Italia alle rassegne di musica da strada.

La pista rimarrà aperta fino al 12 gennaio 2020 con i seguenti orari: il venerdì dalle 14.30 alle 23 e sabato e domenica dalle 10 alle 24. Il costo per pattinare è di 5 euro senza limiti di tempo.