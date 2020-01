Al Walter Chiari di Cervia lo spettacolo dei burattini “Il dottore Innamorato”

Dopo il successo del primo spettacolo, il festival invernale dei burattini ideato da Vladimiro Strinati giunge al secondo appuntamento. Domenica 12 gennaio, alle 16, al Teatro Comunale a Cervia, calcheranno la scena gli artisti della compagnia modenese I Burattini della Commedia. Lo spettacolo, intitolato ‘Il dottore Innamorato’, prevede una vicenda tragicomica che vedrà agitarsi per la baracca alcune delle principali maschere del teatro di figura. Al centro della contesa è Lisetta, la graziosa figlia di Sandrone, chiesta in moglie dal Dottor Balanzone con la promessa di una ricca dote nuziale, condizione assai ghiotta per l’avido genitore. Il Dottore e Sandrone non hanno però fatto i conti con Fagiolino, innamorato della fanciulla e ricambiato da Lisetta stessa. Per sbrogliare il complicato menage, Fagiolino ricorrerà ai servigi della strega Gertrude, il cui avvento provocherà un esilerante quanto scoppiettante finale.

Per informazioni e prenotazioni 347.3960572