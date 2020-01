Cervia vince il concorso di Faenza dedicato ai “Giardini di Natale”

Primo classificato a Faenza nel concorso dedicato ai “Giardini di Natale” il Comune di Cervia con un solo albero, che rappresenta un po’ il simbolo della rivincita del mondo vegetale sulla forza del vento. A rappresentare quel 10 luglio 2019 dove in poco tempo ha sradicato oltre cinquemila pini e distrutto trenta ettari della secolare pineta di Cervia Milano Marittima. ll tronco, scavato ed alleggerito è stato collocato sulla colonna di entrata del palazzo comunale di Faenza, ricevendo il plauso di molti visitatori. Il progetto creativo è stato ideato da Flavia Mazzoni, Elisa Brunetti ha contribuito al progetto grafico, Marion Beurarer ha realizzato il giardino verticale con l’assistente giardiniere Paolo Omicini e Manuela Guarnieri del Gruppo Fotografico Musa la foto. “Ri-nascita vuol dire Ri-alzarsi, Ri-cominiciare per far Ri-nascere la secolare Pineta di Cervia-Milano Marittima. Un’opera simbolica, ma dal grande valore per la città di Cervia e non solo” commentano dal comune di Cervia. Il giardino è stato votato su Facebook e direttamente tramite apposite schede raccolte presso Pro Loco di Faenza, ed ha totalizzato un totale di voti maggiore degli altri.

“Ringrazio tutti coloro che ci hanno votato, e anche chi ha attivamente partecipato alla realizzazione di questo progetto. Ringrazio sentitamente il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e l’Amministrazione Comunale per l’invito all’edizione 2019 dei “Giardini di Natale” e per la splendida collaborazione che il Comune ci riserva ogni anno in occasione della manifestazione “Cervia Città Giardino” dichiara la delegata al Verde Patrizia Petrucci.