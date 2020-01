I Galletti della Franchigia romagnola domani a Prato: affronteranno la Cavalieri Union Rugby

Il Romagna RFC ritorna in campo domani per l’ultima prova del girone di andata, che vede i galletti in trasferta a Prato, ospiti dei Cavalieri Union Rugby. Il 2020 dei romagnoli si apre con una sfida che mette in palio punti preziosi per la zona bassa della classifica dato che mette a confronto le ultime due della graduatoria, entrambe a caccia di un risultato positivo a riscattare un girone di andata avaro di risultati.

Dopo la sosta di fine anno, durante la quale la squadra ha continuato il lavoro in allenamento con una buona intensità, il Romagna è dunque pronto alle nuove sfide che lo aspettano in questa seconda parte della stagione: “Iniziamo l’anno con buoni propositi, quello di risalire la classifica e soprattutto di proseguire il nostro percorso di crescita, con tranquillità e senza pressioni”, afferma il tecnico Simone Luci, che arrivati al giro di boa del campionato fa il punto su questa prima stagione in A.

“Stiamo lavorando bene – aggiunge – e domenica dopo domenica stiamo migliorando. Le difficoltà dovute alla nuova categoria si sono fatte sentire, ma in più occasioni abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con le altre squadre e che possiamo dire la nostra. Siamo consapevoli che rispetto alla scorsa stagione occorre fare di più e che in ogni partita dovremo essere noi a creare le condizioni ottimali per arrivare a fare risultato, indipendentemente dall’avversario che abbiamo di fronte e senza troppe ansie legate alla classifica. Per un progetto particolare come il nostro, essere in Serie A è una grande opportunità di crescita, che vogliamo sfruttare al meglio e da cui trarre il massimo beneficio. Il gruppo c’è e c’è la volontà di fare bene e di giocarcela al meglio in tutte le partite da qui alla fine del campionato”.

Per la partita con i Cavalieri che si giocherà domani alle 14.30 allo Stadio Chersoni di Prato (arbitro Sig. Massimo Salierno) sono convocati: Babboni, Bertoni, Buzzone, Coppola, Di Lena, Di Franco, Donati, Fantini, Fiori, Forlivesi, Gallo, Gigante, Greene, Lamptey, Lepenne, Maffi, Manuzi, Onofri, Paganelli, Pierozzi, Pirini, Ravaioli, Scermino, Spighi, Strada M, Tauro, Velato, Villani.

Under 18

Anche per il Romagna Under 18 il primo impegno del nuovo anno coincide con l’ultimo turno del girone di andata e con una trasferta toscana: i ragazzi di Ievolella domani saranno ospiti del Livorno Rugby, formazione che occupa la seconda piazza del girone. Si tratta dunque di una prova ostica in cui la squadra romagnola dovrà cercare il colpaccio per non restare isolata in fondo alla classifica. Appuntamento alle ore 12.30 allo Stadio Maneo di Livorno.

Campionato di Serie A –IX giornata: Amatori Catania-Medicei, Cavalieri-Romagna, Capitolina-Perugia, Noceto-Napoli Afragola, Pesaro-Civitavecchia

Classifica: I Medicei 33, Noceto e Capitolina 30, Catania 28, Napoli Afragola 24, Pesaro 18, Civitavecchia 17, Perugia 9, Cavalieri Union Rugby, Romagna 2