Ravenna. Un workshop di storytelling fotografico per raccontare una storia con parole e immagini

Domenica 12 gennaio, dalle ore 10 alle 18, è in programma, a Ravenna, presso l’aula didattica di Labart Ravenna (via Canneti 14) il workshop di storytelling fotografico ideato e creato da Elisa Gattamorta (copywriter) e Serena Onofri (fotografa). In questa giornata si esplorerà il legame tra scrittura e fotografia e verranno trattati i modi di comunicare e di raccontare anche fotograficamente parlando. Il partecipante sarà guidato in un percorso volto a sviluppare uno sguardo personale e produrre una storia. Si acquisirà un metodo per realizzare il proprio percorso partendo dall’idea al risultato finale. Il costo del workshop è di 80 euro.

Per informazioni ed iscrizioni: elisa.gattamorta@gmail.com – cell. 333/6034980.