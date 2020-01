Lugo. A Passogatto arriva la commedia della Compagnia del Buon Umore

Domenica 12 gennaio gli spettacoli della Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori arrivano al circolo Arci di Passogatto di Lugo (via Passogatto 10) con “Ach Fatt Tramesch ovvero am voi maridè la surèla ad mi surèla”.

La commedia in tre atti di Alfredo Zoli va in scena dalle 15.30. La regia è di Cesare Flamigni. L’ingresso è a offerta libera.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.passogatto.it o contattare il numero 333 2513259.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo per la valorizzazione di Passogatto, con il patrocinio del Comune di Lugo.