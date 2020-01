Attiva nuova piattaforma online per inviare segnalazioni al comune di Ravenna

Dall’1 gennaio scorso i cittadini di Ravenna hanno a disposizione una nuova piattaforma online per inviare le segnalazioni al comune: Comuni-chiamo, che sostituisce Rilfedeur. Lo strumento, informano dal comune, è molto intuitivo e semplice da usare: in pochi passaggi è possibile segnalare in tempo reale le eventuali criticità che si riscontrano sul territorio. Per poter segnalare, aggiungono dal comune, è necessario registrarsi ed è possibile accedere al programma da pc direttamente dal sito (https://comuni-chiamo.com/@ravenna) o dallo smartphone, grazie alla app disponibile per iOS e per Android.

La segnalazione viene geolocalizzata, inserendo l’indirizzo o automaticamente grazie al gps; è possibile allegare fino a 3 foto e aggiungere una descrizione. Le segnalazioni vengono inserite in base a categorie predefinite, che ne determinano l’assegnazione automatica agli uffici di competenza, e i cittadini potranno controllare direttamente lo stato di avanzamento delle proprie pratiche. Questa procedura sostituisce Rilfedeur, il precedente sistema di raccolta segnalazioni, quindi chi avesse installata la relativa App sullo smartphone dovrà sostituirla con la app di Comuni-chiamo.

Le segnalazioni inserite su Comuni-chiamo non devono avere carattere di urgenza. Per le segnalazioni urgenti che potrebbero pregiudicare la sicurezza di persone o cose o che richiedono un intervento immediato sono in funzione i seguenti numeri verdi, permanentemente attivi: 1) 800978483 – Sistema3 per urgenze relative a manto stradale, marciapiedi, piste ciclabili; 2) 800292458 – Cpl Concordia per urgenze relative a semafori e pubblica illuminazione; 3) 800713900 – Hera per urgenze relative a perdite d’acqua, fognature e tombini Hera; 4) 800713666 – Hera per urgenze sulla rete del gas; 5) 800999500 – Hera per urgenze di rifiuti in area pubblica (presenza di scarichi abusivi, rifiuti tossici, di rifiuti urbani, di rifiuti ingombranti o di materiale pericoloso – amianto, siringhe, ecc. – o presenza di contenitori rifiuti pieni, maleodoranti o danneggiati/dissestati).

Tali numeri verdi sono segnalati anche alla pagina http://www.comune.ra.it/Segnalazioni, così come le informazioni relative a Comuni-chiamo ed i link per accedere e per scaricare la app.