Cervia. Bonaretti( M5s) sui posti auto a pagamento: “un progetto green dovrebbe prevedere anche mobilità alternativa”

Pierre Bonaretti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune a Cervia, interviene in merito alla questione della creazione di nuovi posti auto a pagamento, che sta interessando la città di Cervia, in particolare l’area di Piazza Costa, creando non poche polemiche tra i cittadini, che si sono mossi anche con una raccolta firme.

“Dopo aver analizzato la proposta di progetto e la sua presentazione – disponibili sul sito del Comune – sento di poter condividere alcune considerazioni – commenta Bonaretti . La prima è che, nonostante sia comprensibile la necessità di implementare risorse da parte del Comune da destinare per la gestione della Città, la quantità di parcheggi che, da gratuiti, verranno convertiti in strisce blu (più di mille) appare nel complesso molto elevata. Inoltre, l’emergenza delle soste eccessivamente lunghe che creano una situazione di stallo in prossimità delle zone commerciali – come p.zza Costa – sollevata qualche settimana fa, sarebbe risolvibile valutando l’opzione del disco orario, riducendo così un costo per il cittadino, ma garantendo un migliore flusso”.

Bonaretti non è convinto della valenza “green” del progetto: “un progetto ambientalista, alla creazione di parcheggi a pagamento, dovrebbe affiancare un efficace piano di sviluppo per la mobilità alternativa, con implemento di mezzi pubblici, navette e sperimentazione di micromobilità. Questa seconda parte, allo stato attuale, risulta assente”.

“Molto positiva l’iniziativa da parte dell’Amministrazione di richiedere pareri e suggerimenti da parte della cittadinanza, che segna un passo in avanti verso l’idea di democrazia partecipata – conclude il consigliere pentastellato -. Restiamo a disposizione per un confronto all’interno della Commissione, per migliorare il progetto e valutarne di paralleli che diano seriamente una “scossa” ambientalista alla nostra viabilità”.