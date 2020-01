Cervia. Grand Tour della Letteratura di Mare con Massimo Previato

Grazie ad una nuova ed inedita collaborazione tra la Biblioteca di Cervia “Maria Goia” e la gestione del Ristorante Circolo Pescatori “La Pantofla” prende il via nel mese di gennaio una rassegna di incontri letterari e culturali dedicati al mare, curati da Massimo Previato.

Il mare, elemento naturale che ha affascinato gli scrittori di tutti i tempi, motivo ricorrente nella narrativa di viaggio, è protagonista dei quattro appuntamenti che si terranno con cadenza mensile.

Si parte giovedì 30 gennaio con le “Storie e leggende di mare e di costa” raccontate da Eraldo Baldini, in cui la storia di Cervia si intreccia con le leggende di apparizioni, donne misteriose e draghi.

Giovedì 20 febbraio la serata sarà un omaggio a Carlo Nava, testimone della marina storica locale, che ha fatto del mare il maggiore motivo di ispirazione della sua opera poetica. Lo ricorderà il critico letterario e poeta Gianfranco Lauretano.

Marco Missiroli sarà il protagonista dell’incontro di giovedì 12 marzo. Missiroli, scrittore di origine riminese, è stato finalista al Premio Strega ed ha vinto lo Strega Giovani, con il suo ultimo romanzo “Fedeltà” racconta una storia di tradimenti e ossessioni ambientata tra Milano e la Riviera adriatica.

Giovedì 2 aprile l’appuntamento è con Michele Zizzari, poliedrico artista cervese di adozione che, partendo dalla sua novella “Pesce Fritto innamorato”, dedicata al mare, presenterà un reading teatrale delle sue opere poetiche.

Tutti gli incontri si terranno in biblioteca alle ore 21.