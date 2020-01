A Ravenna la presentazione del nuovo Bilancio Sociale dell’Università di Bologna

Il Campus di Ravenna ospita quest’anno l’evento di presentazione del documento che racconta e rendiconta l’investimento in attività di ricerca, didattica e terza missione dell’Alma Mater. L’appuntamento è per mercoledì 15 gennaio, alle ore 9,45, a Palazzo Corradini, Aula Tumidei, in via Mariani, 5, a Ravenna.

Salutano: Francesco Ubertini, rettore dell’Università di Bologna; Michele De Pascale, sindaco di Ravenna; Elena Fabbri, presidente del Campus di Ravenna.

Presenta il Bilancio Sociale: Angelo Paletta, delegato a Bilancio, programmazione strategica e innovazione di processo dell’Università di Bologna.

A seguire tavola rotonda con: Alessandro Pompili, vice presidente del Consiglio degli Studenti; Marco Chimenti, direttore generale di Confindustria Romagna; Marcello Tonini, direttore generale dell’Azienda Usl di Rimini; Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Lanfranco Gualtieri, presidente della Fondazione Flaminia.