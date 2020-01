Al Centro Sociale Borgo di Faenza la conferenza “I passi della consapevolezza per la salute psicofisica”

Al Centro Sociale Borgo di Faenza, mercoledì 15 gennaio, alle ore 20.45, è in programma dal ciclo “Conoscere…Conoscerci” la conferenza “Gli strumenti per vincere il pensiero negativo attraverso l’omeopsicologia – I passi della consapevolezza per la salute psicofisica”. Relatore: dott. Mirco Bonoli (Psicologo, Psicoterapeuta, ideatore della Omeopsicologia e Operatore di Bioginnastica).

Centro Sociale Borgo: tel. 0546 32558 – cell 335 5715099.