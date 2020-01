Al Teatro Alighieri di Ravenna va in scena Il Misantropo di Valter Malosti

Al Teatro Alighieri di Ravenna va in scena da giovedì 16 a domenica 19 gennaio – inizio ore 21, domenica ore 15.30 – Molière/Il Misantropo, spettacolo di Valter Malosti versione italiana e adattamento Fabrizio Sinisi e Valter Malosti.

LO SPETTACOLO

Mattatore dalle tinte forti, Valter Malosti – apprezzatissimo dal pubblico nella scorsa stagione con Shakespeare/Sonetti – assume i panni di un Alceste filosofo, un nero buffone, un folle estremista del pensiero, che racchiude in sé le risonanze più intime e strazianti del dramma molieriano, senza rinunciare al fuoco farsesco che innerva questo personaggio, con tutta la sua ripugnanza per il mondo sociale. A rendere aspra, algida e “impossibile” la giovane vedova Célimène al suo cospetto è una fra le attrici più talentuose delle ultime generazioni, Anna Della Rosa, già ammirata sul palco ravennate in Clôture de l’amour e al cinema nel film premio Oscar La grande bellezza. Sabato 18 gennaio la compagnia incontrerà il pubblico in dialogo con Alessandro Toppi.

Nel 1666 Molière debutta con il suo Misantropo: una commedia amara e filosofica, anomala e profetica, secondo molti il suo capolavoro – «un classico del Novecento», scrive Cesare Garboli, «scritto tre secoli fa». Il Misantropo è oggi un testo totalmente “al presente”, violento, potente, perturbante. Una commedia tragica, venata di una forma di umorismo instabile e pericolante, che porta in sé, appena al di sotto della superficie comica, le vive ferite e il prezzo altissimo costato al suo autore: in essa emergono le nevrosi, i tradimenti, i dolori di un personaggio capace di trasformare tutto il proprio disagio e la propria rabbia in una formidabile macchina filosofica, esistenziale e politica, che interroga e distrugge qualunque cosa incontri nel suo percorso. Ma questo capolavoro è allo stesso tempo anche il dramma di un essere inadeguato alla realtà, l’allucinata tragedia di un uomo ridicolo, che si scontra con un femminile complesso e modernissimo, rappresentato come un prisma dalle tre figure di donna presenti nel testo, una sorta di misteriosa trinità.

Valter Malosti, dopo il grande successo della sua rilettura de La scuola delle mogli, torna ad affrontare Molière, e lo fa proponendo al pubblico un Misantropo del tutto inedito. L’Alceste di Malosti è un filosofo, un nero buffone, un folle estremista del pensiero, che assume in sé anche le risonanze più intime e strazianti del dramma molieriano, senza rinunciare alla sottile linea comica, al fuoco farsesco che innerva il protagonista. Accanto a lui, nella parte di un’inedita Célimène, Anna Della Rosa, una fra le attrici più talentuose della sua generazione, ammirata anche al cinema nel film premio OscarLa grande bellezza di Paolo Sorrentino, insieme a un cast di altissimo livello: Sara Bertelà, Edoardo Ribatto, Roberta Lanave, Paolo Giangrasso, tra gli altri. Poiché Il Misantropo è anche testo di grande coralità, che si riscrive in scena con gli attori e che dunque richiede attori di grande finezza, anche per far risaltare i chiaroscuri della scrittura molieriana.



IN VIAGGIO VERSO IL TEATRO

Per il terzo anno Ravenna Teatro offre ai residenti delle circoscrizioni Nord e Sud del Comune di Ravenna e, su richiesta, ai residenti del Comune di Alfonsine l’opportunità di recarsi a teatro usufruendo di un servizio navetta. Per questo spettacolo la navetta è programmata per giovedì 16 gennaio.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Molière / Il Misantropo

con Valter Malosti, Anna Della Rosa, Sara Bertelà, Edoardo Ribatto

costumi Grazia Materia

scene Gregorio Zurla

luci Francesco Dell’Elba

cura del movimento Alessio Maria Romano

assistente alla regia Elena Serra

canzone di Bruno De Franceschi / al contrabbasso Furio Di Castri

produzione TPE Teatro Piemonte Europa, Teatro Carcano Centro d’Arte Contemporanea, Luganoinscena.

Sabato 18 gennaio – ore 18 – Sala Corelli del Teatro Alighieri: la compagnia incontra il pubblico in dialogo con Alessandro Toppi, direttore responsabile de “Il Pickwick”, redattore “Hystrio” e “Repubblica Napoli”.



BIGLIETTI

Platea e palco I, II e III ordine

intero 26 €, ridotto 22 € ( Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti

Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano), under30 18 €, under20 9 €.

Galleria e palco IV ordine

intero 18 €, ridotto* 16 €, under30 11 €, under20 9 €.

Loggione

intero 7,50 €, under30 5,50 €.

Con il contributo di Fondazione Flaminia sono a disposizione biglietti gratuiti per gli studenti universitari iscritti al Polo di Ravenna. I biglietti saranno in distribuzione martedì 14 gennaio dalle 12.30 alle 14.30 presso il Punto Ristoro a Palazzo dei Congressi. Spettacolo in abbonamento – titolo fisso. Durata 1 ora e 30 minuti senza intervallo.



BIGLIETTERIA

Teatro Alighieri – via Mariani 2, Ravenna – tel. 0544 249244.

Teatro Rasi – via di Roma 39, Ravenna – tel. 0544 30227.