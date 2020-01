Concluse a Cervia le riprese del regista Jethro Massey con la partecipazione di Scambiamenti

Si sono concluse lunedì 13 gennaio le riprese del cortometraggio “Never apply salt to attract a potential lover” di Jethro Massey. Il regista inglese ha usufruito di una settimana di residenza artistica a Cervia, messa in palio da Cervia Turismo per il vincitore del Festival Cinemasuono, organizzato dallo Spazio Culturale Scambiamenti del Comune di Cervia con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia e in collaborazione con Cervia Turismo. Per la realizzazione Massey si è avvalso, oltre che della professionalità del direttore della fotografia islandese Isarr Eiriksson, del gruppo di lavoro di Scambiamenti, il quale ha coinvolto la cittadinanza nel reperimento di materiali, oggetti di scena ed attrezzature, dai capanni da pesca all’imbarcazione Felima.

Gli attori protagonisti del film sono Carlotta Pircher, già impegnata in lavori per la Socìetas Raffaello Sanzio, e Daniele Vaienti, caratterista e performer di poetry slam. Le scene hanno visto impegnati numerosi attori e volontari, che hanno concorso a titolo gratuito a realizzare un film realmente cervese. Il frutto di questo lavoro collettivo potrà essere scoperto durante la prima proiezione, che avverrà a luglio 2020 durante la quarta edizione di Cinemasuono, a Cervia e in versione musicata dal vivo. Il prossimo passo sarà confermare la vocazione internazionale del progetto che si è sviluppata con “Europa in prima visione”, che ha permesso contatti con le città di Jelenia Gora, Aigues-Mortes, La Baule-Escoublac e Aalen.