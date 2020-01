Live unplugged di J-AX all’Esp di Ravenna martedì 28 gennaio

Martedì 28 gennaio alle ore 17.30 salirà sul palco dell’Esp il Re del Rap italiano, J-Ax, per l’unica data in Romagna del suo tour di presentazione del nuovo cd “ReAle”, in uscita nei negozi il 24 gennaio e preceduto dal singolo “La mia hit” cantato in coppia con Max Pezzali. Un mini-live unplugged precederà il tradizionale “firmacopie”.

Per questo evento, il management del cantante milanese ha riservato a 300 fan la possibilità di accedere nell’area PIT, sotto al palco, acquistando un biglietto su TicketOne al prezzo simbolico di 3 euro. Saranno loro i primi a salire sul palco per farsi autografare il cd e inoltre riceveranno in regalo una pashmina di J-Ax. Il biglietto dà diritto anche ad uno sconto di 3 euro sull’acquisto di “ReAle” presso Unieuro all’Esp (l’album è indispensabile per salire sul palco con J-Ax).

È possibile partecipare all’evento anche senza aver acquistato il biglietto prioritario su TicketOne. Basta acquistare il cd “ReAle” in qualsiasi negozio fisico o online e presentarsi il giorno dell’evento al centro commerciale Esp: in zona palco, si riceverà da un’hostess un pass colorato che permette di accedere nelle aree alle spalle di quella PIT, riservata ai possessori di biglietto prioritario TicketOne.

La regola del “firmacopie” è sempre la stessa: 1 persona, 1 cd da autografare.

Per tutti, è necessario anche avere la liberatoria per la pubblicazione delle foto sulla pagina Facebook dell’Esp già compilata e firmata (dai genitori per i minorenni): il modulo si può scaricare dal sito espravenna.it