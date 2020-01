Serate gratuite di prevenzione e primo soccorso organizzate dalla Pubblica Assistenza di Ravenna

La Pubblica Assistenza Città di Ravenna ODV fra le proprie attività del 2020 ha inserito momenti di informazione e formazione aperti alla cittadinanza, gratuiti e ad ingresso libero, con lo scopo di avere sul territorio il maggior numero di persone informate che possano intervenire in caso di necessità.

Gli incontri, in programma il 30 gennaio e il 6 febbraio, si terranno dalle 20:30 alle 23:00 presso la Sede dell’Associazione, a Ravenna, in via Meucci 25. Nel corso delle serate saranno creati i gruppi per la parte pratica, gli organizzatori consigliano quindi un abbigliamento comodo.

“In questa prima fase – spiegano gli organizzatori – ci occuperemo dei più piccoli con due incontri di informazione sul tema “Bimbo sicuro” a cui seguiranno altri momenti di vera e propria formazione: il 30 gennaio 2020 parleremo di prevenzione di incidenti in casa e in strada, mentre il 6 febbraio 2020 parleremo di prevenzione in acqua e ostruzione da corpi estranei”.

Tutti coloro che sono interessati possono presentarsi la sera stessa o iscriversi al corso contattando il numero telefono 0544 400888 – 0544 400777 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00) o inviare una mail a info@pubblicaassistenza.ra.it.