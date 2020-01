A Massa Lombarda una serata di musica e parole con il concerto “Passaporto per le stelle”

Venerdì 17 gennaio la chiesa del Carmine di Massa Lombarda ospita alle 21 il concerto “Passaporto per le stelle”. Per una serata i bambini della classe V C della scuola primaria “Luigi Quadri” porteranno al Carmine una magica atmosfera tra canti, gesti e parole. L’evento è a cura dell’Associazione corale “Ettore e Antonio Ricci”, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura di Massa Lombarda e della Istituto comprensivo “Francesco d’Este”.

Il concerto fa parte del calendario di iniziative per i festeggiamenti di “San Pêval di segn”, patrono di Massa Lombarda. È gradita la prenotazione. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 338 6197312.