Alla Casa Matha di Ravenna si parla di Campanili, Torri e Simboli ravennati

Venerdì 17 gennaio, alle ore 17 presso l’aula maggiore della Casa Matha, in piazza A. Costa 3, a Ravenna, si terrà il quinto appuntamento delle lezioni organizzate dal prof. Marcello Landi. Per l’occasione Franco Gabici nel corso di una lezione-conferenza dal titolo: “Campanili, Torri, Simboli e Destini”, accompagnerà il pubblico in una ideale passeggiata attraverso alcune grandi storie minime di Ravenna. Partendo dallo stemma cittadino con i suoi leoni rampanti Gabici racconterà storie curiose e poco conosciute dai ravennati. Dalla Mariola scomparsa dalla torre, al prodigioso “santo sassolo”, da uno strano “piercing” alla “torraccia”. Storie curiose di una vecchia Ravenna del bel tempo che fu.

L’appuntamento inserito in più ampio programma legato ai Corsi di Istruzione Superiore curati dalla Casa Matha è aperto al pubblico.