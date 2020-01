Anpi Riolo Terme: continua “Quante storie”, 2° appuntamento del ciclo di incontri alla Biblioteca Comunale

Dopo il successo di partecipazione di pubblico, venerdì scorso, continua l’iniziativa “Quante storie” organizzata dall’Anpi di Riolo Terme per parlare e conoscere i grandi momenti del ‘900.

Dopo la serata dedicata al 30esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino e a quasi 50 anni dal golpe in Cile, domani sera, venerdì 17 gennaio, sarà relatore il Prof. Masetti, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Alfonsine, il quale affronterà il tema del dramma nel confine orientale: esodi, foibe e prezzo della sconfitta. La serata sarà introdotta e moderata dalla Prof.ssa Anna Testa.

Anna Testa, faentina, è stata praticamente adottata da Riolo Terme dove ha lavorato fino alla fine della sua carriera come docente di Materie Letterarie e per molti anni Vice Preside, presso il locale Istituto Alberghiero “Artusi”.

Da sempre si è impegnata per la divulgazione e la sensibilizzazione, soprattutto alle nuove generazioni, della storia e dei principi costituzionali.

Il ciclo di incontri si concluderà venerdì 24 gennaio con il Prof. Alessandro Messina, esponente del Comitato per la difesa della Costituzione di Faenza, che tratterà il tema della contemporaneità della Costituzione in un’Italia che cambia sempre più in fretta.

Al termine degli incontri verrà offerto un piccolo buffet e si potrà sorseggiare un bicchiere di vino tipico locale. Tutti gli eventi si svolgeranno grazie alla collaborazione con il Comune di Riolo Terme, presso la Biblioteca Comunale in Via Gramsci, 11, alle ore 21.00.

Le iniziative del 2020 dell’Anpi di Riolo Terme continueranno con la collaborazione con l’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme e l’Associazione Nazionale Reduci della Friuli, per l’organizzazione del viaggio della Memoria in Austria e Germania, previsto per il mese di marzo, per i ragazzi delle classi terzi delle scuole medie di Riolo Terme e di Casola Valsenio. Non mancheranno poi le presenze alle varie ricorrenze, in particolare nel mese di aprile per le iniziative in occasione della ricorrenza della Liberazione di Riolo Terme, e quelle organizzate per il giorno della Memoria a fine gennaio.