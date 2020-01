Lugo. Nuova stagione del caffè letterario, Gallegati: “Siamo orgogliosi di ospitare la rassegna”

“Il Caffè letterario di Lugo si conferma un’ottima realtà che propone ogni anno ospiti diversi e tematiche sempre ancorate all’attualità – dichiara l’assessore alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. Il programma di quest’anno non fa eccezione e offre, ad esempio, serate dedicate a Dante in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte, all’importanza della parola in un’epoca in cui sembra prendere il sopravvento l’odio e alla bicicletta, un mezzo sempre attuale e soprattutto sostenibile. L’Amministrazione comunale è orgogliosa di ospitare a Lugo questa rassegna, che da ben 15 anni propone appuntamenti di questa qualità”.