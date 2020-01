Pronto soccorso di Ravenna ‘allo sfascio’: un fallimento annunciato

Pronto soccorso di Ravenna: entro ieri sera, mercoledì 15 gennaio attorno alle 21,30 per un trauma subito da mio figlio, a causa di una caduta sportiva. Lamenta dolori alla schiena. C’è una fila pazzesca e alle 23, con ancora moltissimi pazienti davanti a noi, decido di uscire senza visita, firmando le dimissioni.

Ritorno questa mattina alle 7. Siamo pochi e nell’attesa raccolgo la confidenza da parte del personale: “siamo allo sfascio, altri ospedali in regione offrono più servizi del nostro…”. Alle 8.30 ancora nessuna visita e mio figlio ha molto male. Mi viene da pensare che se andavo a Cesena avevo già esito e diagnosi. Questo pronto soccorso è un fallimento annunciato.

Alle 10 passate viene effettuata una seconda lastra. Per fortuna è scongiurato il peggio, i danni ai polmoni, ma ha una costola fratturata. Alle 11,30 siamo ancora in attesa del referto della seconda lastra. Tutta la nostra disavventura si è conclusa alle 12 passate, dopo 5 ore di attesa solo questa mattina, più quelle di ieri sera.

La dottoressa era sola e ha fatto tutto quello che a potuto. Ravenna detiene la maglia nerissima in regione: il pronto soccorso e molti reparti sono caduti in basso, per via dei pensionamenti e altre ragioni organizzative. C’è poco personale, insufficiente. Ci siamo sentiti lasciati soli, in lunghissima attesa, se ci fossero due o tre dottori anziché una sola, la fila sarebbe volata via. Così invece è stato un disastro.

Il problema è la carenza di personale, quello che c’è è anche paziente, disponibile e gentile. Queste sono scelte politiche, incapacità manageriale. È inaccettabile.

R.C.