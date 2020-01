Ravenna. A Palazzo Rasponi ultimi giorni per “Libri mai mai visti” e i volumi immaginari di Rabelais

Ultimissimi giorni a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy a Ravenna per visitare le mostre “Libri mai mai visti” (concorso per libri manufatti mai editi né esposti in pubblico) e “La biblioteca immaginaria di Rabelais” (libri oggetto immaginati nel ‘500 e realizzati oggi che raccoglie libri d’arte ispirati ai titoli rabelesiani).

Le due esposizioni, che hanno avuto un alto riscontro di pubblico, sono visitabili fino a domenica 19 gennaio 2020, nei giorni feriali dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 11 alle 18 e sempre con ingresso libero.

“Libri mai mai visti- e “La biblioteca immaginaria di Rabelais” hanno portato nelle sale di Palazzo Rasponi dalle Teste un inedito universo di creatività ideato da artisti famosi e maestri artigiani provenienti da continenti diversi, con strumenti nuovi e a volte imprevisti nel principio vitale che “Il libro è sempre esperienza vitale : significa conoscersi, aprire la mente , entrare in altri mondi possibili.” L’iniziativa è promossa da Vaca Associazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna ed Istituzione Biblioteca Classense.