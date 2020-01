Ravenna, Antonio Talia racconta le strade segrete della ‘ndrangheta con Statale 106

Meno popolare forse della camorra o di “cosa nostra”, ma di certo non meno crudele e violenta nonché altrettanto attiva e ramificata: si è parlato di ‘ndrangheta nel primo appuntamento del 2020 della rassegna letteraria “Il tempo ritrovato” prendendo le mosse dal libro inchiesta del giornalista Antonio Talia “Statale 106. Viaggio sulle strade segrete della ‘ndrangheta” uscito per la casa editrice Minimum Fax.

L’incontro si è svolto mercoledì 15 gennaio alla sala Muratori della Biblioteca Classense di Ravenna secondo la consueta formula del confronto a due voci che ha visto il direttore artistico della rassegna, Matteo Cavezzali, confrontarsi con l’autore del libro Talia, reduce da “Propaganda Live”.

Cavezzali pone subito l’accento sul tema della globalizzazione della ‘ndrangheta evidenziato nelle prime due pagine del libro da due cartine: una della Calabria e l’altra del mondo. Sulla seconda spiccano i nomi di importanti città: New York, Sydney, Hong Kong, Melbourne, Montevideo tanto per citarne alcune. Fra queste città e le località che si incontrano percorrendo la 106, “C’è un collegamento molto forte e per molti invisibile”.

“Nel 2014 – racconta Antonio Talia – ero a Hong Kong durante la rivolta degli ombrelli ma mi occupavo anche di cronaca nera a Milano. Proprio in quel periodo parte un’inchiesta della DDA milanese su una maxi operazione di riciclaggio che dalla costa jonica arrivava appunto fino ad Hong Kong”.

E sulle orme di quella inchiesta e di altre vicende, partendo da paesi e luoghi che conosce fin da ragazzino, il giornalista-scrittore si sposta in diverse parti del mondo sulle strade segrete del crimine organizzato raccontando nel suo libro faide sanguinose e crimini violenti.

Delle tre organizzazioni presenti in Italia, fa notare Cavezzali, “la ‘ndrangheta è quella che è riuscita a rendere più misteriosa la sua storia, anche se forse è quella che attualmente fa gli affari più grossi: perché secondo te?”.

Il giornalista individua tre motivi: i primi due fanno riferimento all’impermeabilità strutturale e linguistica di questa organizzazione criminale.

“Nella ‘ndrangheta non c’è un capo dei capi. Ai vertici c’è un organismo che si limita ad applicare una sorta di costituzione criminale. Poi i componenti della ‘ndrangheta comunicano in un dialetto molto stretto, incomprensibile, anche se si muovono con disinvoltura in ambienti diversi”.

Infine la ‘ndrangheta attua una sorta di “strategia di inabissamento”.

“Cosa nostra – spiega il giornalista – ha adottato la strategia delle stragi che l’ha messa in contrapposizione diretta con lo Stato. La ‘ndrangheta ha fatto solo tre omicidi eccellenti: il presidente delle Ferrovie dello Stato nonché deputato democristiano Ludovico Ligato, il vice presidente della Regione Calabria Francesco Fortugno e il giudice Antonino Scopelliti”.

Il basso profilo tenuto dalla ‘ndrangheta, secondo Talia, le avrebbe consentito di “accumulare capitali che poi sono stati riversati nell’economia legale. L’inchiesta Aemilia che riguarda la vostra regione dimostra proprio questo”.

Cavezzali: “C’è chi è convinto che tutto quello che accade lungo i 104 chilometri della Statale 106 rimanga lì. Molte delle storie che racconti tu in questo libro sono storie che soprattutto sono rimaste relegate nei giornali locali. Come mai questo scarto di percezione? Sembra quasi un paziente che si rifiuta di accettare la diagnosi”.

“Fa parte di una certa mentalità calabrese non volere sentirsi dire certe cose – risponde l’autore – . Il giornalista non deve limitarsi a descrivere quelli che sono i fenomeni più visibili, con questo libro ho cercato di raccontare la forma mentale di queste persone che fanno parte della ‘ndrangheta”.

Ed ancora: la violenza come normalità.

“Nel libro racconti che quando eri un bambino, quasi tutti conoscevano qualcuno che era stato sparato. Le cifre che riporti – dice Cavezzali – sono impressionanti”.

“Fra la fine del 1985 e il 1991, gli anni della seconda guerra di ‘ndrangheta – conferma il giornalista – i morti furono più di cinquecento. In quegli anni eravamo quasi abituati al fatto che si sparava per strada. Erano gli anni del picco dei sequestri di persona. Tutto poi è finito nel 1991 grazie ad un accordo fra i clan rivali, un altro elemento che ha contribuito alla fortuna dell’organizzazione”.

Anche se la linea della ‘ndrangheta è stata sempre quella di agire con una certa discrezione, c’è un momento in cui l’organizzazione criminale calabrese balza agli onori delle cronache internazionali: accade quando nella notte fra il 14 e il 15 agosto del 2007 un gruppo di sicari entra in azione nel parcheggio del ristorante Da Bruno nella città tedesca di Duisburg uccidendo sei persone. “Una strage strana – sottolinea Cavezzali – che esce da quella logica. Cos’è accaduto in quel momento? E perché Duisburg?”.

“Quella notte – spiega Antonio Talia – in realtà si chiude una faida che andava avanti dal 1990, una storia di odio macerata per anni, almeno due delle persone uccise in realtà non c’entravano nulla. Perché Duisburg? Perché in Germania come in Australia c’era una fortissima immigrazione calabrese”.

Dalla sanguinosa strage di ferragosto agli allevamenti degli struzzi che, fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta costituiscono una curiosa forma di investimento dei capitali dell’organizzazione ‘ndranghetista. L’ultimo tema affrontato riguarda gli strumenti messi in atto per cercare di sconfiggere la ‘ndrangheta oltre a quelli ovviamente messi in campo dalle forze di polizia e dalla magistratura.

Uno in particolare, cerca di incidere nella cultura antica della ‘ndrangheta che spesso si tramanda di padre in figlio.

“Chi nasce in quel tipo di famiglia – spiega Talia – molto spesso ha difficoltà a percepire quello che c’è di fuori. C’è un protocollo del tribunale dei minori di Reggio Calabria con Libera e con la Cei che cerca di togliere i minori da quell’ambiente familiare e di ricollocarli altrove. Ovviamente ci vuole il parere positivo di almeno uno dei genitori. Sono soprattutto le madri che si ribellano ma, finora, ci sono stati anche due padri”.

Un processo doloroso, ma anche un segnale di speranza.