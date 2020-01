Al Walter Chiari di Cervia va in scena “Sotto la neve” per la rassegna Favole

La rassegna dedicata alle Favole del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia prenderà il via sabato 18 gennaio alle ore 21. L’annunciato spettacolo Gianni e il gigante del Teatro delle Briciole non potrà andare in scena a causa di uno sciopero interno della compagnia. La Direzione del Comunale Walter Chiari ha pertanto prontamente sostituito lo spettacolo con Sotto la neve. Minuetto d’inverno di Marcello Chiarenza, interpretato da Mariolina Coppola e Maurizio Casali e prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Sotto la neve. Minuetto d’inverno è uno spettacolo allegro, giocoso e poetico sull’avvicendarsi delle stagioni, con il coinvolgimento diretto del pubblico dei piccoli e degli adulti.

La trama

Quando la Signora Verde torna a casa dalle vacanze, trova un ospite inatteso: nel salotto di casa sua sonnecchia uno strano personaggio, simpatico ma un po’ invadente, che si presenta come Signor Bianco. Presto si scoprirà che costui altri non è che l’inverno, giunto innanzi tempo, per fare il suo lavoro, che è quello di imbiancare e di mettere a dormire le cose. È l’inizio di una serie di avventure comiche, durante le quali il Signor Bianco ricopre di neve e di gelo l’intera casa, sia all’interno che all’esterno, mentre la Signora Verde fa di tutto per spingere lo scomodo ospite al di là della porta, nel giardino. Sotto la neve dipinge con allegria e poesia l’alternanza del caldo e del freddo nel ciclo delle stagioni: l’arrivo – inizialmente spiacevole – del freddo, con le sue piccole seccature (bisogna coprirsi, stare di più in casa, ma ogni stagione ha i suoi divertimenti e le sue allegrie) e infine l’avvento, dolce ed inatteso, della primavera. Il tutto in un gioco buffo, portato avanti con ironia e con dolcezza da due attori-clown che coinvolgono il pubblico dei piccoli e dei grandi spettatori.

Le suggestive ed originali magie sceniche di Marcello Chiarenza rendono il quadro ancora più coinvolgente: piume, fiocchi, palle, manti di neve, magici abiti che si ricoprono di neve o di fiori e molto altro. Elementi da guardare, da immaginare e anche da toccare per i giovani spettatori che si porteranno nel cuore un piccolo mondo di magie, immagini ed emozioni.

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166) dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione. Prezzi: 5 euro (posto unico adulti e bambini); 4 euro (scontato per abbonati ad altre rassegne della Stagione 2019/2020 del Teatro Walter Chiari). Vendita online: www.vivaticket.it. Informazioni: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it. Gli appuntamenti con le FAVOLE al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia proseguiranno sabato 8 febbraio con Il sogno di Tartaruga. Una fiaba africana de Il Baule Volante e sabato 7 marzo con Valentina vuole della giovane formazione Progetto g.g.