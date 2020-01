Alla biblioteca Classense di Ravenna Alessia Gazzola presenta “Questione di Costanza”

Venerdì 17 gennaio alle 18 nella sala Muratori della biblioteca Classense, Alessia Gazzola, dialogando con Nevio Galeati, presenterà il suo libro Questione di Costanza, edito da Longanesi. L’evento, che rientra nell’ambito degli Incontri con l’autore del Centro relazioni culturali, è realizzato in collaborazione con GialloLuna NeroNotte. Alessia Gazzola dopo L’allieva torna a raccontare i sentimenti, la quotidianità, i piccoli dolori e le nostre vite tutte da risolvere con una nuova protagonista irresistibile, Costanza Macallè:

IL LIBRO

“Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua. Com’è potuto succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che mi sta portando dalla Sicilia alla città del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio da sola. Con me c’è l’essere cui tengo di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che rispondono al nome di Flora. Mia figlia è tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io e lei… Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, ce la posso fare: in fondo, devo resistere soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l’istituto di Paleopatologia di Verona, e io – che mi sono specializzata in Anatomia patologica e tutto volevo fare tranne che dissotterrare vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e analizzare resti centenari – mi devo adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre, la vita ha altri programmi per me. Così, mentre cerco di ambientarmi in questo nebbioso e gelido inverno veronese, devo anche rassegnarmi al fatto che ci sono delle scelte che ho rimandato per troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci vuole? È questione di coraggio, è questione di intraprendenza… E, me lo dico sempre, è questione di Costanza”.

Alessia Gazzola nella vita è laureata in Medicina, con specializzazione in Medicina legale. L’allieva (Longanesi, 2011) è il suo primo romanzo, in cui sono raccontate le disavventure della giovane tirocinante Alice Allevi. Tra le altre opere di Alessia Gazzola ricordiamo Sindrome da cuore in sospeso (2012), Un segreto non è per sempre (2012), Le ossa della principessa (2014), Una lunga estate crudele (2015), Non è la fine del mondo (2016), Arabesque (2017) e Lena e la tempesta (2019). Eccetto Non è la fine del mondo, che è edito Feltrinelli e Lena e la tempesta edito Garzanti, gli altri libri dell’autrice sono pubblicati in Italia da Longanesi. Nel 2019 torna in libreria inaugurando una nuova serie: Questione di Costanza incentrata sul personaggio di Costanza Macallè.

Prossimo appuntamento: sabato 18 gennaio alle 18 nella sala Muratori, via Baccarini 5, Licia Troisi, Nuova serie i casi impossibili di Zoe e Lu, Mondadori; con Nevio Galeati, in collaborazione con GialloLuna NeroNotte.