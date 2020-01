Il 18 gennaio inaugura il 2° ciclo della mostra degli Acquerellisti Faentini

Inaugura sabato 18 gennaio, alle 17.30, al Molinella Café, in Corso Mazzini 26 a Faenza, il secondo ciclo della mostra a rotazione dei soci dell’Associazione Acquerellisti Faentini Silvano Drei dal titolo “Molinella Café – Incontri d’arte”. Presente in ogni step, in omaggio alla memoria, un quadro del fondatore e primo Presidente degli Acquerellisti Silvano Drei, a cui da settembre scorso è stata intitolata l’Associazione, la mostra vede di volta in volta la partecipazione di altri quattordici artisti che, affiancando Drei, esporranno le proprie opere per circa un mese e mezzo.

In questo secondo step sono presenti Silvano Drei, Mirela Balan, Monica Bigagli, Massimo Boncuore, Giuseppina Bosi, Anna Bucchi, Stefania Ciani, Fabio Dardi, Valeria Faccani, Giacomo Grilli, Giacomo Ianniello, Pietro Lenzini, Oriano Oriani, Giovanni Pastore e Damiano Scardovi. La mostra rimarrà aperta fino a giovedì 27 febbraio. Dopo una breve pausa l’esposizione proseguirà con ancora due gruppi formati dal Maestro Drei e altri quattordici artisti dell’Associazione sulla stessa riga dei due gruppi precedenti.

Cura la mostra e la fotografia Roberta Savolini, l’allestimento l’Arch. Paolo Rava, testo critico per il secondo evento Franca Serena Ferniani, grafica il Vicepresidente dell’Associazione Roberto Ortali, sotto la direzione del Presidente Prof. Rolando Giovannini.