La compagnia “Qui dé Tond” a Sant’Agata sul Santerno per la rassegna di teatro dialettale

Sabato 18 gennaio 2020 continua la rassegna di teatro dialettale nella sala parrocchiale “Sacra famiglia di Nazaret” di Sant’Agata sul Santerno, in via Fucci Pollini 2. Alle 20.45 è in programma la commedia Quel che pe’ un’è brisa acsè di Davide Grassi e Meri Malerbi, messa in scena dalla compagnia “Qui de’ Tond”.

La rassegna prosegue fino all’1 febbraio con due nuovi spettacoli. Al termine dell’appuntamento ci sarà l’estrazione della lotteria. L’ingresso è a offerta libera. Il ciclo di appuntamenti è organizzato dalla parrocchia di Sant’Agata sul Santerno, con la collaborazione della fondazione “Luigia Fucci Pollini” e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.