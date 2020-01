Unione. Punto unico di iscrizioni per le scuole dell’infanzia di Lugo

Il Settore Servizi Educativi, U.T. di Lugo, dell’Unione dei Comuni, in accordo con gli Istituti Comprensivi Lugo 1 “Baracca” e Lugo 2 “Gherardi”, ha attivato anche per l’anno scolastico 2020/2021, il “Punto Unico di iscrizione” alle scuole dell’infanzia di Lugo, al quale è possibile rivolgersi per ricevere le informazioni su tutte le scuole dell’infanzia di proprio interesse sul territorio lughese.

Le famiglie interessate possono quindi rivolgersi al punto unico di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia Statali (Fondo Stiliano, La Filastrocca, S. Potito) e Comunale (Capucci), attivo presso lo Sportello Socio-Educativo di Lugo situato in Corso Garibaldi, 62 il martedì, il venerdì e il sabato dalle 8,30 alle 12,30 (tel. 0545 38413). Qualora necessario è possibile fissare un appuntamento.

L’iscrizione, da completarsi entro il 31 gennaio 2020, dovrà essere effettuata esclusivamente online al link http://servizionline.labassaromagna.it . In fase di inserimento della domanda si consiglia di individuare almeno una seconda scelta, poiché non è possibile garantire l’accoglimento della domanda alla prima opzione espressa. Per esprimere una o più alternative è necessario compilare due o più domande di iscrizione, una per ogni scuola.

È possibile rivolgersi al Punto Unico anche per avere consulenza sulle modalità di iscrizione online.

Il Punto Unico consente, inoltre, agli Enti e Istituti comprensivi coinvolti di realizzare, nel momento dell’assegnazione dei posti disponibili, un reale coordinamento in modo da soddisfare quanto più possibile le esigenze espresse dalle famiglie.