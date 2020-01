Tornano a Cervia i burattini di Vladimiro Strinati con “Il mistero del Cane Nero”

Terzo appuntamento della rassegna invernale dei burattini allestita da Vladimiro Strinati negli spazi del Teatro Comunale Walter Chiari. Domenica 19 gennaio, alle 16, la compagnia Barbariccia di Sasso Marconi presenterà lo spettacolo ‘Il mistero del Cane Nero’.

LO SPETTACOLO

Tratto da un antico racconto, l’intreccio metterà insieme in baracca, re, eroi e buffoni. Il grande Cane Nero è lo spauracchio inviato dalla strega malvagia per seminare il panico in città. I cittadini, tremendamente impauriti, si tirano indietro e soltanto la Principessa offre il suo sincero ma debole aiuto allo sconcertato Re. La situazione sembra precipitare,, ma l’avvento sulla scena di Ercole, il più forte e temerario tra gli antichi eroi, riuscirà a sbrogliare l’impari lotta, salvando la Principessa e sconfiggendo la strega malvagia ed i suoi orribili aiutanti.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 347.3960572.