Campane Tibetane e Meditazione: la magia del Bagno Sonoro alla Fraternità San Damiano

Si terrà lunedì 20 gennaio , alle 20 nei locali della Fraternità San Damiano di Ravenna in via Oberdan (ex convento Cappuccini) l’evento olistico “Campane Tibetane e Meditazione, la magia del Bagno Sonoro” con il Maestro Olistico Giulio Casadio.

Le campane tibetane sono delle ciotole ottenute dalla fusione di sette metalli, ognuno dei quali è il simbolo di un corpo celeste. Ogni ciotola è unica così come i suoni che riescono a produrre, ognuno diverso a seconda della forma, della proporzione e dello spessore dei metalli. I suoni profondi e antichi delle campane tibetane trasmettono piacevolezza e serenità, benessere e rilassamento.Le campane tibetane hanno la capacità di indurre la persona in uno stato di quiete e possono essere utilizzate sia per la meditazione che per il massaggio del corpo e dei centri energetici.

L’evento è aperto a tutti con prenotazione obbligatoria. Contributo spese organizzative euro 8. Info e prenotazione: 3480318947.