La settimana rossa del giugno 1914 rivive al Teatro Rasi con Storie di Ravenna

Ravenna Teatro/Teatro delle Albe, in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Nuova Olp BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, presenta il quarto appuntamento di Storie di Ravenna – II edizione, in calendario per lunedì 20 gennaio alle 18 al Teatro Rasi di Ravenna. L’incontro sarà dedicato a “La festa della rivoluzione. La settimana rossa del giugno 1914”.

Protagonisti Luigi Dadina (attore Teatro delle Albe), Giovanni Gardini (Museo Diocesano di Faenza-Modigliana) e Alessandro Luparini (storico e direttore della Fondazione Casa Oriani), e con la partecipazione straordinaria di Laura Orlandini (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia) e Maurizio Tarantino (Direttore MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna).

La serie di spettacoli Storie di Ravenna, quest’anno alla seconda edizione, nasce dalla volontà di raccontare la storia della città attraverso la voce di studiosi ed esperti, ma utilizzando i tempi e i linguaggi del teatro. Definito come un “carotaggio” nella storia della città, si tratta di una serie di incontri composti in forma di mappe narranti, a cura di un attore (Luigi Dadina), uno studioso d’arte (Giovanni Gardini) e uno storico (Alessandro Luparini).

Sei attraversamenti per scandagliare il passato e interrogare il presente, cercando tracce di racconto nelle archeologie e nelle icone, nelle narrazioni orali e nelle carte. Un vero e proprio racconto a più voci, corredato di immagini e letture, che vuole arrivare a un pubblico vasto ed essere anche un momento di incontro e condivisione. L’appuntamento sarà seguito da un momento conviviale enogastronomico curato da un professionista ravennate, grazie alla collaborazione con ChefToChef/RavennaFood.

Inoltre, in sinergia con Fondazione RavennAntica e MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, esibendo il biglietto legato a uno degli appuntamenti di Storie di Ravenna, si avrà diritto all’ingresso ridotto al nuovo Museo Classis Ravenna e al MAR.

In questo quarto appuntamento di Storie di Ravenna si racconterò della cosiddetta “settimana rossa” del giugno 1914: nel giugno del 1914 l’Italia intera è attraversata da un sommovimento rivoluzionario, scaturito da una diffusa agitazione antimilitarista: è la cosiddetta “settimana rossa”. Ravenna e la sua provincia, tra le zone più turbolente del Paese, ne sono letteralmente travolte. Pochi giorni burrascosi durante i quali tutti i partiti “sovversivi” ravennati, repubblicani, socialisti, anarchici, mazziniani, improvvisamente riappacificatisi dopo anni di scontri furibondi, s’illudono di poter rovesciare l’Italia monarchica e abbattere la stessa Chiesa cattolica. Un sogno di palingenesi rivoluzionaria (un incubo per tutti gli altri italiani che non condividono quelle idee e quelle aspettative) che l’imminente scoppio della Grande Guerra vanificherà del tutto, aprendo nuovi e imprevisti scenari.

Il momento conviviale enogastronomico per questa seconda data è curato dagli chef Matteo Salbaroli ed Edoardo Salbaroli (ristorante Cucina del Condominio).

I prossimi appuntamenti

Inizio ore 18

lunedì 17 febbraio – “All’armi siam fascisti!”. La marcia su Ravenna del settembre 1921

lunedì 16 marzo – Una storia partigiana. La battaglia delle valli e la liberazione di Ravenna

BIGLIETTI

Ingresso unico 3 €

Menù degustazione 7 €

Informazioni e prenotazioni Ravenna Teatro c/o teatro Rasi via di Roma 39, Ravenna tel. 0544 36239, organizzazione@ravennateatro.com

Biglietteria del Teatro Rasi, tel. 0544 30227, aperta il giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima dello spettacolo

ravennateatro.com