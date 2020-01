A Cervia le donne in gravidanza possono usufruire del contrassegno “Mamma & Co” dal 6° mese di gravidanza

Cervia offre alle donne in gravidanza/neomamme uno strumento che ne favorisce la mobilità, permettendo di sostare con maggiore facilità ove necessario, vicino ai luoghi di cura, di lavoro, e fruire dei servizi in centro città. Consente la sosta gratuita nelle aree regolamentate a pagamento e deroga l’esposizione del disco orario ove previsto. La richiesta di rilascio del contrassegno Mamma & Co deve essere fatta su apposito modulo che si trova sul sito del Comune di Cervia. Verrà rilasciato un unico contrassegno con indicate massimo 2 targhe (che dovranno essere di proprietà della richiedente o di un componente del nucleo famigliare anagrafico).

Il contrassegno può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalla donna in gravidanza (sia che viaggi sull’auto come conducente che come passeggera) e successivamente dalla mamma a cui è stato rilasciato il contrassegno nel primo anno di vita del bambino.

Il contrassegno di sosta può avere una durata complessiva massima di 16 mesi (4 di fine gravidanza, attestata da certificato rilasciato dal medico ginecologo al 6° mese di gravidanza) e 12 mesi di età del bambino.

Occorre un’unica richiesta. Entro un mese dalla data presunta del parto indicata nel contrassegno la richiedente dovrà recarsi presso gli sportelli del Servizio Cervia Informa cittadini (Viale Roma n. 33) presentando il contrassegno e una autocertificazione attestante la nascita. Verrà apposto sul contrassegno un timbro di convalida con la data di scadenza, corrispondente alla data in cui il neonato compirà un anno. Il contrassegno “Mamma & Co” potrà essere controllato con gli strumenti in uso agli ausiliari del traffico e agli Agenti di PM ed è valido solo nel territorio del Comune di Cervia.

I requisiti per ottenere il contrassegno sono: essere residente nel Comune di Cervia, essere in gravidanza (dal 6° mese corrispondente alla 22^ settimana), essere mamma con figlio 0/12 mesi, essere in possesso di patente di cat. B (o superiore) in corso di validità. Per maggiori informazioni si può consultare il sito del Comune di Cervia. Il contrassegno “Mamma & Co” ha un costo di € 10,00 per rimborso spese di istruttoria e costo contrassegno.

Per info: http://bit.ly/2uCw5Fq o contattare Cervia Informa in viale Roma 33, cerviainforma@comunecervia.it.