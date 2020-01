In partenza nuovo corso serale Cescot Ravenna sulla fotografia per smartphone

Vuoi scattare foto perfette per la tua pagina Facebook o Instagram? Sia che tu sia un privato o un libero professionista che utilizza i canali social per la propria attività, questo corso ti permetterà di capire come migliorare i tuoi scatti con il cellulare, come post produrli e come veicolare al meglio il tuo lavoro sui social network. Cescot Ravenna, scuola d’impresa della Confesercenti, nel programma dei corsi in calendario in questa stagione propone un corso di fotografia per smartphone. Cinque incontri serali insieme al docente Andrea Ceroni per imparare a sfruttare al meglio la macchina fotografica che abbiamo sempre a portata di mano.

Il corso partirà il 27 gennaio e terminerà il 24 febbraio, in orario serale 20.30-22.30 presso la sede provinciale di Confesercenti, in piazza Bernini, 7 a Ravenna. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Cescot Ravenna S.r.l. – piazza Bernini 7 – Tel. 0544/292779 – mbattaglia@cescotravenna.it. Altri corsi su www.cescotravenna.it .