Lugo. Si è conclusa la rassegna di mostre d’arte all’antica Farmacia Ospedale Vecchio

Domenica 19 gennaio, nell’antica Farmacia Ospedale Vecchio di Lugo, si è conclusa la mostra di opere d’arte appartenenti alla collezione privata di Amerigo Ceroni. L’esposizione ha chiuso la rassegna “Mostre d’arte alla Farmacia Ospedale Vecchio di Lugo” che si era aperta all’inizio di dicembre con le opere dei partecipanti al corso di mosaico che l’Università per Adulti di Lugo organizza da anni presso le Scuderie di Villa Ortolani, a Voltana, e proseguita con le sculture ed i quadri dell’artista Nicolò Renda.

La rassegna, giunta ormai alla fase matura, viene organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo che ogni anno, in occasione delle festività natalizie, utilizza i suggestivi locali dell’Antica Farmacia per esposizioni di opere di artisti prevalentemente originari del nostro territorio.

In questi anni si sono avvicendate nella Farmacia mostre di pittura, scultura, fotografia, ceramica e mosaico realizzate da circa una ventina di artisti. L’iniziativa, che ormai rappresenta uno degli appuntamenti culturali fissi proposti ogni anno dalla Fondazione, si è guadagnata nel tempo un apprezzamento sempre maggiore da parte del pubblico, grazie alla qualità delle opere ed alla bellezza del luogo che ogni volta le ospita.

Il Presidente della Fondazione, Raffaele Clò, ha salutato il collezionista Amerigo Ceroni e lo ha ringraziato per la partecipazione. A conclusione della Rassegna ha poi dichiarato: “Anche quest’anno la nostra iniziativa ha avuto un crescente riscontro di presenze, a conferma della qualità della proposta artistica. La Fondazione se ne rallegra e ringrazia tutti coloro, artisti e collaboratori, che hanno partecipato e contribuito in modo determinante al successo dell’iniziativa, impreziosendo sempre di più i bellissimi locali dell’antica Farmacia dell’Ospedale Vecchio”.