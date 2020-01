Massimo Ranieri l’11 febbraio al Teatro Alighieri di Ravenna

Massimo Ranieri salirà sul palcoscenico del Teatro Alighieri di Ravenna martedì 11 febbraio alle ore 21 per il suo spettacolo Sogno e son desto 500 volte ideato e scritto dallo stesso Massimo Ranieri con Gualtiero Peirce. Sogno e son desto, ricordiamo, è stato un varietà musicale televisivo di successo andato in onda in prima serata su Rai 1 dall’11 gennaio 2014 al 6 febbraio 2016 con la conduzione dello stesso Massimo Ranieri.