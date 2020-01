Nuovi incontri sull’esperienza dell’adozione al Centro per le Famiglie di Ravenna

Due appuntamenti per riflettere e confrontarsi sull’ esperienza dell’adozione sono promossi dal Centro per le Famiglie dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi: il primo, fissato per oggi, lunedì 20 gennaio, è uno spazio di ascolto/confronto tra genitori adottivi “senior” che hanno iniziato il percorso adottivo da più anni, il gruppo, condotto da due operatori del Centro per le Famiglie, si incontra il 3° lunedì del mese dalle 20,30 alle 22,30; il secondo è rivolto a genitori adottivi che sono all’inizio del percorso adottivo, in particolare nel primo anno di esperienza, il gruppo condotto da due operatori del Centro per le Famiglie si incontra l’ ultimo giovedì del mese dalle 17 alle 19 e il prossimo incontro è fissato per giovedì 30 gennaio.

Gli incontri si svolgono entrambi nel Centro per le Famiglie, in via Gradisca 19, a Ravenna, e si accede previa telefonata allo 0544- 485830. Entrambi sono gruppi aperti, permanenti, che si possono frequentare singolarmente o in coppia, non c’è suddivisione in base all’età dei figli per favorire il confronto anche con genitori di bambini e ragazzi di età diverse. Il Centro per le Famiglie dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi da circa 10 anni propone ai genitori che stanno vivendo l’esperienza dell’adozione, uno spazio fisico e mentale “dove poter riflettere – si legge nella nota del Centro per le famiglie – sulla propria funzione genitoriale, dove portare i propri vissuti e le proprie emozioni legati alla storia dell’adozione e condividerli con gli altri genitori. Non si tratta di interventi che si sovrappongono o vanno a sostituirsi all’equipe adozioni e/o agli operatori del territorio, ma di spazi aggiuntivi che creano l’occasione di essere ascoltati in un contesto privo di giudizio e valutazione, alla presenza di operatori che si occupano da anni di percorsi adottivi”.

